Строительство автотрассы М-12 Москва — Казань подорожало примерно на 30%

Председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко заявил, что строительство автотрассы М-12 Москва — Казань подорожало примерно на 30%. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, стоимость дороги оценивалась в 630 млрд рублей по технико-экономическому обоснованию в 2018 году. Однако не были учтены грунтово-геологические условия. Петушенко отметил, что трасса проходит по территориям, не очень развитым с точки зрения промышленности строительных материалов. Из-за этого выросли затраты на транспортировку грузов, разработку новых карьеров и подвоз строительных материалов.

Он добавил, что требуется досчитать еще два участка дороги, тогда подорожание составит порядка 30%. Кроме того, при пересчете новой стоимости на километры средняя цена одного километра будет ниже, чем по другим трассам, которые ранее строил «Автодор».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Согласно информации с портала закупок, стоимость договоров на проектирование и строительство восьми из девяти этапов скоростной платной автомагистрали М-12 Москва — Казань выросла с осени 2020 года в среднем на 27%. Это составляет суммарно 143 млрд рублей.

Дарья Акимова