Нездоровым казанцам запретят участвовать в марафонах

Бегать полезно, но не всем

Казань через две с половиной недели, 18 июня, примет чемпионат России по триатлону и соревнования Ironstar. Желающие будут состязаться в плавании, беге и велоспорте. В этот день в столице Татарстана пройдут триатлон на дистанциях Olympic, чемпионат России по триатлону на средней дистанции, заплывы на открытой воде Swimstar, женский и детские забеги. Соревнования проходят ежегодно и привлекают внимание на только профессиональных спортсменов, но и любителей спорта. Однако такие большие физические нагрузки может выдержать не каждый — например, в 2019 году был прецедент, когда один из участников Казанского марафона скончался из-за сердечного приступа во время забега. «Реальное время» рассказывает о противопоказаниях и необходимых медицинских справках для участия в массовых стартах.

Марафоны — это физическая активность высокой интенсивности, и к ним должны допускать только здоровых людей. Противопоказания к забегам следующие: заболевания сердечно-сосудистой системы (гипертония, аритмия, ишемическая болезнь сердца), проблемы с эндокринной системой, щитовидной железой, анемия, сахарный диабет, гастрит. Также отказаться от идеи пробежать марафон нужно при ОРВИ, обострении хронического заболевания, температуры, кашля и мокроты, сообщил «Реальному времени» кардиолог и терапевт клиники «Биомед» Ленар Кашапов.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Желающие принять участие в таких состязаниях должны предоставить разрешение врача. Так, для участия в Ironstar необходимо показать документы об отсутствии COVID-19, оригинал медсправки с заключением о том, что участник допущен к соревнованиям по триатлону на дистанции не меньше той, которую он собирается преодолеть. Об этом необходимо позаботиться заранее: в отличии от других популярных соревнований Timerman, оформить справку в этом случае на месте нельзя. Также марафонец должен идти на соревнования вместе со страховкой от несчастных случаев с включенными рисками «триатлон».

Обследования перед участием в забеге идут стандартно: сдается общий анализ крови, мочи, снимается кардиограмма. Это скрининговые обследования, не углубленные, подчеркнул Кашапов. Желательно, чтобы перед осмотром терапевта пациента осмотрел и врач спортивной медицины, который даст свое заключение.

— Естественно, всегда есть риски, что может что-то случиться во время марафона, не смотря на допуск. Это не говорит о том, что допуск был выдан неправомерно, невозможно все в ходе скрининга отследить, уловить. Очень важно здесь, когда приходишь к врачу, рассказать о своих заболеваниях, что было, какие лекарства принимали. Абсолютно все. У нас любят недоговаривать, а это может привести к недооценке общего состояния.



Для того, чтобы минимизировать тяжелые последствия после марафона, перед ним нужно тренироваться, пробежать дистанции. Однако накануне необходимо хорошо отдохнуть. У спортсмена должен быть хороший питьевой режим, а перед забегом необходимо употреблять углеводы.

Без справки — никуда

Казанцы, принимающие участие в городских забегах, рассказали «Реальному времени», что попасть на такие соревнования не так-то просто.

По словам одного из постоянных участников Казанского марафона Семена Сметанина, медосмотр для допуска можно пройти в Манеже на площади Тысячелетия, где проходит регистрация бегунов. Врачи измеряют давление, расспрашивают про занятия спортом: каким видом занимался, регулярно ли, был ли опыт участия в забегах ранее. Затем медики выдают справку на конкретную дистанцию — 3, 10, 21 или 42 км. Сторонние справки тоже принимаются с подписью на подобии «допущен к участию к соревнованиях по бегу 10 км», рассказал он.

— По медсправкам там действительно очень строго, их проверяют, когда ты берешь регистрационный номер, за день до забега. Если отсутствует запись врача с указанием дистанции, то возвращают справку и говорят, что она не действительна. Были моменты, когда приходилось бежать к терапевту и просить дописать строчку, — поделилась одна из участниц забега Гузель, добавив, что в этом году ей не выдавали справку-допуск на соревнования, пока она не прошла диспансеризацию.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Еще одного казанца Булата Шакиева перед тем, как выдать ему справку, отправили на ЭКГ. После этого терапевт рекомендовала обратиться к кардиологу, при этом допустив до забега. За день до марафона он принес справку в Центральный стадион. Организатор проверила справку на подлинность: она забила данные из нее в компьютер, и, удостоверившись, что документ настоящий, поставила штамп «одобрено» на копию справки.

— Я слышал, что можно купить справку за 500 рублей, но эта информация так и осталась для меня мифом, — добавил он.

При этом справка для участия в спортивных стартах Timermanдетям не нужна.

— В связи с тем, что в рамках детских стартов не определяются абсолютные победители, для участия в детских стартах необходимо только свидетельство о рождении или личный паспорт родителя, — пояснили изданию в пресс-службе Timerman.

На триатлон в татарстанской столице приезжали из-за рубежа

В прошлом году в Казань для участия в Ironstar приехали спортсмены из 16 стран. Марафонцы стартовали с заплыва на реке Казанка протяженностью почти 2 километра. Затем их ждала велогонка на дистанции 90 километров. Финишировали участники после забега в 21 километр.

Всего участниками Ironstar Kazan 2021 Timerman Cup стали более 2 тыс. спортсменов в гонках на дистанциях 113 (плавание 1,93 км, велогонка 90 км, бег 21,1 км) и Olympic (плавание 1,5 км, велогонка 40 км, бег 10 км).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

После этого в августе в столице Татарстана состоялся Казанский триатлон — 2021 на озере Кабан. Около 700 спортсменов вышли на состязания в 37-градусную жару. Вообще в Татарстане соревнования по триатлону начали проходить еще в 2016 году — как раз с серии Ironstar.



Татьяна Леухина