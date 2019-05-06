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Минниханов поручил выяснить причины гибели участника Казанского марафона

11:41, 06.05.2019
Минниханов поручил выяснить причины гибели участника Казанского марафона
Фото: realnoevremya.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил выяснить причины гибели участника Казанского марафона. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства спорта РТ.

Участник марафона потерял сознание во время прохождения дистанции в 21 километр. Медики пытались реанимировать 38-летнего мужчину по дороге в больницу. В Университетской клинике КФУ он скончался. По информации Минспорта РТ, предварительная причина гибели мужчины — сердечный приступ.

В ведомстве добавили, что руководство республики, Министерство спорта РТ и организационный комитет Казанского марафона выражают соболезнования родным и близким скончавшегося.

В Минспорта РТ также пояснили, что согласно положению Казанского марафона каждый участник соревнований при регистрации предоставляет справку о состоянии здоровья из медицинского учреждения. Без этой справки участие в забеге невозможно. При несоответствующих показателях здоровья человека также не допускают к старту.

Накануне в столице Татарстана состоялся Казанский марафон. Подробнее об этом событии — в материале «Реального времени».

Происшествия Татарстан
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