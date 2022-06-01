Президент Турции заявил, что Швеция, Финляндия, Германия, Франция и Нидерланды защищают террористов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Германия, Франция и Нидерланды, входящие в НАТО, а также Швеция и Финляндии, желающие стать частью альянса, защищают террористические организации. По его словам, к этому причастны полиции этих стран.

— Они маршируют с плакатами, на которых изображены главари террористических организаций. Нам пока что не предоставили ни одного конкретного документа [гарантирующего урегулирование обеспокоенности Турции]. Мы не можем верить словам, которые бы не были закреплены в документах, — цитирует Эрдогана ТАСС.

Турецкий лидер обратил внимание, что НАТО создано для обеспечения безопасности, а не как организация «по поддержке террористических организаций». Он напомнил, что его страна выступает против вступления Швеции и Финляндии в альянс из-за поддержки ими террористических объединений.

В мае Эрдоган заявлял, что Турция поддержит присоединение Финляндии и Швеции к НАТО при условии, если Хельсинки и Стокгольм дадут знать, что они солидарны с Анкарой по вопросам безопасности. Он отметил, что страна «искренне поддерживает политику открытых дверей альянса».



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— Мы сказали, что эти страны должны сделать выбор: продолжить поддерживать террористические организации или отказаться от этого и тогда надеяться, что Турция скажет «да» их членству в НАТО. Но они должны доказать, что способны на это, — сказал Эрдоган 24 мая.

Напомним, Швеция и Финляндия приняли официальное решение о подаче заявки на членство в НАТО в середине мая. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупреждала, что если эти страны вступят в альянс, то они превратятся в пространство противостояния Североатлантического альянса с Россией.



Татьяна Демина