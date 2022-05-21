Эрдоган рассказал, при каком условии поддержит вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Турция поддержит присоединение Финляндии и Швеции к НАТО при условии, если Хельсинки и Стокгольм дадут знать, что они солидарны с Анкарой по вопросам безопасности. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, Турция «искренне поддерживает политику открытых дверей альянса», но результат заявки Швеции и Финляндии зависит от их отношения к «жизненно важным интересам национальной безопасности» республики, передает «РИА Новости».

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На этой неделе власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. По данным СМИ, Стамбул хочет потребовать от Стокгольма и Хельсинки ускорить процедуру экстрадиции разыскиваемых членов запрещенных на ее территории организаций, а также перестать поддерживать «любые действия против безопасности Турции».



Спикер финского парламента Матти Ванханен заявил, что Финляндия не может согласиться поменять свои правовые нормы из-за Турции и экстрадировать «невинных людей».

Татьяна Леухина