Шведское правительство приняло официальное решение о членстве в НАТО

Правительство Швеции приняло официальное решение о подаче страной заявки на членство в НАТО. Об этом сообщила премьер-министр страны Магдалена Андерссон.

По ее словам, в Риксдаге [однопалатном парламенте Швеции] за вступление страны в Североатлантический альянс было собрано большинство голосов. Как отметила Андерссон, шведский посол в НАТО уже в скором времени представит организации соответствующую заявку.

Фото: en.wikipedia.org

— Затем Швеция подтвердит свое желание и способность стать членом оборонного альянса, подав письменное заявление, — приводит слова премьер-министра королевства ТАСС.

Официальное решение о вступлении в НАТО накануне приняла и Финляндия. Как рассказал глава МИД республики Пекка Хаависто, заявка на вступление в альянс может быть подана уже в среду, 18 мая.

Сегодня российский президент Владимир Путин сообщил, что у России нет проблем с Финляндией и Швецией. По его словам, вступление этих государств в НАТО не создает непосредственной угрозы.



Диана Жиленкова