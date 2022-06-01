На санитарную уборку экстрим-парка «Урам» в Казани потратят 1,8 млн рублей

На оказание услуг по санитарной уборке территории Молодежного экстрим-парка «Урам» в Казани потратят 1,8 миллиона рублей, такой тендер есть на сайте госзакупок. Средства выделяются из бюджета Татарстана.

Средства предусмотрены на 2022 год — приступить к работам нужно не ранее 15 июня, а исполнить работы до 15 декабря. Основная уборка спортивных площадок проходит с 07.00 до 10.00, а поддерживающая — с 10.00 до 22.00. Детали согласовываются исполнителем.



Заказчиком выступает ГБУ «Молодежный центр Татарстана». Подать заявку можно до 8 июня, исполнителя определят спустя два дня — 10 июня.

Фото: realnoevremya.ru

В конце мая исполком Бугульмы объявил тендер на оказание услуг по сезонной эксплуатации и санитарной очистке дорог, мостов, тротуаров и лестничных маршей в городе в этом году. Начальная цена договора — 5,1 миллиона рублей.

В апреле сообщалось, что на работы по содержанию улично-дорожной сети этим летом в Иннополисе потратят 5,3 миллиона рублей. От подрядчика требуется оказать услуги по чистке и уборке дорог, поливке зеленых насаждений, посеву газона, содержанию дорожных знаков и ограждений.

Маргарита Головатенко