Иннополис потратит на уборку дорог летом 5,3 млн рублей

Фото: Максим Платонов

На работы по содержанию улично-дорожной сети летом этого года в городе Иннополис в Верхнеуслонском районе Татарстана потратят 5,3 млн рублей, такой тендер есть на сайте госзакупок.

От подрядчика требуется оказать услуги по чистке и уборке дорог, поливке зеленых насаждений, посеву газона, содержанию дорожных знаков и ограждений.

Заказчиком выступает исполком Иннополиса, средства выделяются из бюджета муниципалитета. Подать заявку можно до 5 мая, подрядчика определят 11 мая. Датой окончания контракта будет считаться 11 октября.

Фото: Максим Платонов

В апреле в Татарстане начались работы по ямочному ремонту на региональных дорогах. Активная фаза работ стартовала еще 4 апреля. Рабочие проводят ямочный ремонт, ликвидируют аварийные ямы. Общая потребность ямочного ремонта региональных дорог ориентировочно составляет более 300 тысяч кв. м.

Маргарита Головатенко