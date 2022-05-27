На очистку дорог, мостов, тротуаров и лестничных маршей в Бугульме выделят 5,1 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

Исполком Бугульмы объявил тендер на оказание услуг по сезонной эксплуатации и санитарной очистке дорог, мостов, тротуаров и лестничных маршей в городе в этом году. Начальная цена договора — 5,1 млн рублей.

В стоимость входят механизированная уборка дорог, очистка обочин от снега, уборка различных предметов и мусора, сколка льда и обледенелого снега на остановках, россыпь песка вручную на тротуарах, лестничных маршах и др.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Заявки на участие в аукционе принимаются до 3 июня. Подрядчика определят 6 июня.

В апреле сообщалось, что на работы по содержанию улично-дорожной сети этим летом в Иннополисе потратят 5,3 млн рублей. От подрядчика требуется оказать услуги по чистке и уборке дорог, поливке зеленых насаждений, посеву газона, содержанию дорожных знаков и ограждений. Контракт действует до 11 октября.

Диана Жиленкова