В ВОЗ ожидают появления более заразных штаммов коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения ожидают возникновения новых вариантов COVID-19, которые, скорее всего, будут более заразными, чем предыдущие. Об этом рассказала эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове.

Она отметила, что специалисты пока что не располагают данными о том, будет ли заражение новыми штаммами провоцировать более тяжелое течение болезни. Поэтому эксперт ВОЗ призвала сделать прививку от инфекции.

Фото: realnoevremya.ru

— Даже если вы в прошлом были инфицированы, важно сделать прививку, когда представится возможность, — приводит слова Марии ван Керкхове ТАСС.



За последние сутки в России зарегистрировали 3 526 случаев заболевания коронавирусом. С начала пандемии инфекцией заразились 18 331 363 человека, выздоровели — 17 739 356 жителей страны.

Диана Жиленкова