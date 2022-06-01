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В Татарстане провели более 6,4 млн исследований на наличие COVID-19

04:42, 01.06.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане провели более 6,4 млн исследований на наличие COVID-19
Фото: Максим Платонов

В Татарстане провели 6 458 581 лабораторное исследование на наличие коронавируса. Такие данные приводит Управление Роспотребнадзора по республике.

По данным ведомства, за минувшие сутки выполнено 7 528 тестов на COVID-19. Охват тестированием за последнюю неделю на 100 тысяч населения составляет 210,1 исследования.

Фото: realnoevremya.ru

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России 99,59% случаев заражения коронавирусом приходятся на штамм «омикрон», остальные — на «дельту». По ее словам, в стране ситуация с COVID-19 по-прежнему является стабильной, но эпидемиологические риски все еще сохраняются.

Диана Жиленкова
ОбществоМедицина Татарстан

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