ВОЗ: для реагирования на оспу обезьян не потребуются такие же масштабные меры, как при COVID-19

Для эффективного реагирования на оспу обезьян не потребуются такие же масштабные меры, как в случае распространения коронавируса. Об этом сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

По его словам, оспа обезьян циркулирует иным способом. Однако данных о том, удастся ли полностью сдержать распространение заболевания, нет. Для этого потребуется сокращение контактов, изоляция случаев заражения и другие меры.



Фото: realnoevremya.ru

— Быстрая и усиленная передача произошла в контексте недавней отмены пандемических ограничений на международные поездки и мероприятия. Потенциал дальнейшей передачи в Европе и других местах в течение лета высок, — приводит слова Клюге ТАСС.

Накануне стало известно, что первый случай летального исхода от оспы обезьян зарегистрировали в Нигерии. Скончался пациент в возрасте 40 лет с сопутствующими заболеваниями. Всего в стране выявили 21 случай заражения инфекцией.

Диана Жиленкова