Два казанских вуза участвуют в федеральной программе молодежного и студенческого туризма

Фото: студтуризм.рф

Сегодня в России стартовала программа молодежного и студенческого туризма, разработанная Минобрнауки страны. К ней подключились два вуза из Казани. Об этом сообщает ТАСС.

Среди них Казанский федеральный университет и Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма (ПГУФКСИТ). Принимающие участие в программе студенты вузов, молодые ученые, аспиранты, ординаторы, участвующие в научно-исследовательской деятельности, и школьники, победившие во всероссийском конкурсе «Большая перемена» смогут забронировать места в Деревне Универсиады и общежитии ПГУФКСИТ.

Предполагается три варианта направлений для путешествий. Первый вариант — научно-популярный туризм, включающий поездки для профессионального развития, стажировки на производствах, участие в научных мероприятиях, написание научных работ. Второй — профориентационный, для короткого погружения в интересующие специальности, смены специализации, получения новых навыков и компетенций. И третий — культурно-познавательный, для личного развития.

Всего в программе принимают участие вузы из 98 городов от Владивостока до Калининграда, среди которых МГУ, НИУ ВШЭ, МГИМО, РАНХиГС, ДВФУ и другие.

Фото: студтуризм.рф

Казань за первые десять дней мая посетили 200 тысяч туристов. Это на 50 тысяч больше, чем в прошлом году. О том, что Татарстан вошел в число наиболее популярных направлений для путешествий на майские праздник, рассказывала глава Ростуризма Зарина Догузова.

Дарья Акимова