Росздравнадзор: за последнюю неделю ажиотажный спрос на лекарства снизился на 5—10%
За последнюю неделю в России ажиотажный спрос на лекарственные средства снизился на 5—10%. Об этом сообщает пресс-служба Росздравнадзора.
Участники фармацевтического рынка подтверждают, что, несмотря на рекордный объем продаж препаратов по всей стране, медикаменты производятся и поставляются в плановом режиме и без перебоев.
На прошлой неделе глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что в стране нет скачков цен на жизненно необходимые препараты. Компании подтверждают поставки лекарства на российский рынок.
Также в ведомстве предупредили о звонках мошенников, которые призывают россиян покупать лекарства из-за их дефицита. В Минздраве пояснили, что такие звонки осуществляются с целью создания панических настроений и искусственного ажиотажа на рынке.
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