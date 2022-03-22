Росздравнадзор: за последнюю неделю ажиотажный спрос на лекарства снизился на 5—10%

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

За последнюю неделю в России ажиотажный спрос на лекарственные средства снизился на 5—10%. Об этом сообщает пресс-служба Росздравнадзора.

Участники фармацевтического рынка подтверждают, что, несмотря на рекордный объем продаж препаратов по всей стране, медикаменты производятся и поставляются в плановом режиме и без перебоев.

Фото: Максим Платонов (архив)

На прошлой неделе глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что в стране нет скачков цен на жизненно необходимые препараты. Компании подтверждают поставки лекарства на российский рынок.

Также в ведомстве предупредили о звонках мошенников, которые призывают россиян покупать лекарства из-за их дефицита. В Минздраве пояснили, что такие звонки осуществляются с целью создания панических настроений и искусственного ажиотажа на рынке.

Диана Жиленкова