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Мурашко: в России производство и поставки лекарств продолжаются в плановом режиме

16:34, 23.03.2022
Мурашко: в России производство и поставки лекарств продолжаются в плановом режиме
Фото: Максим Платонов (архив)

В России производство и поставки лекарственных средств продолжаются в плановом режиме. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

По его словам, стоимость медикаментов из списка жизненно необходимых и важнейших может меняться только «по объективным причинам». Также глава Минздрава отметил, что запасаться лекарствами не нужно, передает ТАСС.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Накануне в Росздравнадзоре сообщили, что за последнюю неделю в стране ажиотажный спрос на лекарства снизился на 5—10%. По данным участников фармацевтического рынка, медикаменты производятся и поставляются в плановом режиме и без перебоев.

Несколько дней назад Мурашко заявил, что в России отсутствуют скачки цен на жизненно необходимые препараты. По его словам, проблем с ними не возникает.

Диана Жиленкова
ОбществоМедицина

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