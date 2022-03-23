Мурашко: в России производство и поставки лекарств продолжаются в плановом режиме

Фото: Максим Платонов (архив)

В России производство и поставки лекарственных средств продолжаются в плановом режиме. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

По его словам, стоимость медикаментов из списка жизненно необходимых и важнейших может меняться только «по объективным причинам». Также глава Минздрава отметил, что запасаться лекарствами не нужно, передает ТАСС.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Накануне в Росздравнадзоре сообщили, что за последнюю неделю в стране ажиотажный спрос на лекарства снизился на 5—10%. По данным участников фармацевтического рынка, медикаменты производятся и поставляются в плановом режиме и без перебоев.

Несколько дней назад Мурашко заявил, что в России отсутствуют скачки цен на жизненно необходимые препараты. По его словам, проблем с ними не возникает.



Диана Жиленкова