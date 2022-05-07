Новости общества

08:56 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Байден заявил о выделении дополнительной военной помощи Украине на $150 млн

07:19, 07.05.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Байден заявил о выделении дополнительной военной помощи Украине на $150 млн
Фото: kremlin.ru

США выделят дополнительную военную помощь Украине на $150 млн. Об этом сообщил американский лидер Джо Байден.

По его словам, в рамках нового пакета помощи Вашингтон передаст Киеву артиллерийские боеприпасы, радары и другое оборудование. Байден отметил, что ранее выделенные средства на данные цели уже почти исчерпаны.

Фото: ru.wikipedia.org

— Конгресс должен оперативно предоставить запрошенные средства для укрепления [позиций] Украины на поле боя, а также за столом переговоров, — приводит слова американского президента ТАСС.

В конце апреля палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу для упрощения оказания военной помощи. Инициативу поддержали 417 конгрессменов, против выступили 10 человек.

Также на прошлой неделе в США приняли законопроект, который позволяет Вашингтону конфисковывать активы иностранцев в том случае, если средства были получены за счет поддержки российского руководства или в результате незаконных действий.

«Реальное время» продолжает следить за развитием событий. Вся важная информация — в специальном сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова
Общество

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также