Байден заявил о выделении дополнительной военной помощи Украине на $150 млн

США выделят дополнительную военную помощь Украине на $150 млн. Об этом сообщил американский лидер Джо Байден.



По его словам, в рамках нового пакета помощи Вашингтон передаст Киеву артиллерийские боеприпасы, радары и другое оборудование. Байден отметил, что ранее выделенные средства на данные цели уже почти исчерпаны.

Фото: ru.wikipedia.org

— Конгресс должен оперативно предоставить запрошенные средства для укрепления [позиций] Украины на поле боя, а также за столом переговоров, — приводит слова американского президента ТАСС.

В конце апреля палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу для упрощения оказания военной помощи. Инициативу поддержали 417 конгрессменов, против выступили 10 человек.

Также на прошлой неделе в США приняли законопроект, который позволяет Вашингтону конфисковывать активы иностранцев в том случае, если средства были получены за счет поддержки российского руководства или в результате незаконных действий.

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Диана Жиленкова