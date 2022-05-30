В Питере осудили Розу Аглемзянову — растратчицу из «Райффайзенбанка» в Казани

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К 10 годам колонии общего режима приговорил городской суд Санкт-Петербурга бывшего старшего кассира казанского филиала «Райффайзенбанка» Розу Аглемзянову. Она находилась в розыске с 2009-го после хищения 11 миллионов рублей из банка, которые спрятала под продуктами и тортом. За время в бегах успела в составе банды сожителя поучаствовать в целой серии разбойных нападений на ювелирные салоны, ломбарды и даже на отделение «Почты России».



Сожитель беглянки Ильдар Гиниятуллин был задержан раньше и уже отбывает 14-летний срок в колонии строгого режима за преступления в составе казанской бригады Хусаенова и руководство питерской бандой «ювелирных» налетчиков.

Сегодня же стало известно о задержании другой беглянки из Казани — бывшей заведующей кассой «Банка Казани» Светланы Астафьевой, исчезнувшей в 2016-м после подмены купюр на 14 млн рублей.

Подробности задержания Астафьевой и суда над Аглемзяновой — в материале «Реального времени».