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Сенатор Клишас предложил экспортировать платину, никель и палладий за рубли

16:20, 29.05.2022
Сенатор Клишас предложил экспортировать платину, никель и палладий за рубли
Фото: wikipedia.org

Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас высказался в пользу организации поставок платины, палладия и никеля за рубли. Об этом сообщает RT.

«А почему до сего дня никель, платина и палладий не за рубли? Это то, что «западу» реально и нужно и нечем заменить», — написал сенатор в своем telegram-канале.

Сегодня также Клишас высказался в пользу организации поставок зерна и удобрений за рубли.

Фото: wikipedia.org

В конце марта президент России Владимир Путин поручил принимать оплату за российский природный газ только в рублях. Затем глава государства подписал соответствующий указ о новом порядке расчетов за топливо.

Дарья Акимова
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