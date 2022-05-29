Сенатор Клишас высказался в пользу поставок зерна и удобрений за рубли

Фото: Анна Сейтумерова

В пользу организации поставок зерна и удобрений за российские рубли высказался глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.



Он указал, что министерство сельского хозяйства допускает в будущем переход на оплату в рублях поставок зерна и удобрений.

— Поставок зерна, удобрений — все за рубли», — приводит его слова RT.

На этой неделе президент России Владимир Путин заявил, что страна готова помочь в преодолении продовольственного кризиса за счет экспорта зерна и удобрений. Для этого, как отметил президент, нужно снять политически мотивированные ограничения, введенные странами Запада.

Маргарита Головатенко