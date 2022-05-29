Сенатор Клишас высказался в пользу поставок зерна и удобрений за рубли
В пользу организации поставок зерна и удобрений за российские рубли высказался глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.
Он указал, что министерство сельского хозяйства допускает в будущем переход на оплату в рублях поставок зерна и удобрений.
— Поставок зерна, удобрений — все за рубли», — приводит его слова RT.
На этой неделе президент России Владимир Путин заявил, что страна готова помочь в преодолении продовольственного кризиса за счет экспорта зерна и удобрений. Для этого, как отметил президент, нужно снять политически мотивированные ограничения, введенные странами Запада.
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