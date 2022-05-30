В Казани сегодня огласят новый приговор по делу о взятке 10 млн рублей

Фото: «Реальное время»

Сегодня в Вахитовском райсуде Казани намечено оглашение приговора по делу бывшего руководителя территориального управления Росимущества по РТ Альберта Гатина. В 2019-м он уже был осужден к 4 годам колонии строгого режима за рекордную для Татарстана взятку — 10 млн рублей, однако в мае 2020-го Шестой кассационный суд отменил этот приговор и отправил дело на пересмотр.



Кассационные судьи также постановили — освободить Гатина из свияжской колонии строгого режима и избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, по версии СК и прокуратуры, в 2013 году Гатин получил взятку в 10 млн рублей — за подписание актов выполненных работ о выполнении госконтракта на 59,2 млн рублей по сбору, транспортировке и обезвреживанию опасных отходов.

На предварительном следствии обвиняемый успел дать под видеокамеру признательные показания. В суде от них отказался.

В прениях гособвинитель Айрат Ибрагимов просил для Гатина 8 лет колонии строгого режима (в ходе первого процесса прокуратура предлагала 7,5 года со штрафом 600 млн рублей). Гатин и его защитники просили о вынесении оправдательного приговора. «Мы считаем — нет доказательств причастности к преступлению», — пояснил «Реальному времени» адвокат Айрат Уразманов.

Первый приговор по делу о самой крупной взятке выносил судья Алмаз Ахметжанов, новое судебное разбирательство поручили судье Айрату Галлямову.

10 фактов о деталях этого резонансного дела — в нашем материале.