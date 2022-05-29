Главное о коронавирусе на 29 мая: Билл Гейтс спрогнозировал новую пандемию, Титов об ограничениях для бизнеса

Фото: Ринат Назметдинов

В Челнах посадили аллею в память о медиках, умерших от COVID-19

За последние сутки в Татарстане выявлено 126 случаев заражения коронавирусом. Всего на 29 мая общее количество инфицированных в республике достигло 149 836. Выздоровели за весь период 145 047 человек, в том числе 76 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 995 человека, за минувшие сутки — ноль. Госпитализировали за сутки 52 человека.

В городской больнице №5 в Набережных Челнах заложили аллею памяти медиков, умерших от коронавируса. Отмечается, что она посвящена работникам не только стационара, но и поликлиник №5 и 9 — они первыми приняли на себя удар пандемии. Место для аллеи выбирали долго. В итоге ее решили разбить на территории стационара — большинство тяжелых пациентов вылечили именно там.

Фото: t.me/bolnica5_chelny

Кафе в ростовской области смогут работать по ночам

За последние сутки в России выявили 4 188 новых случаев коронавируса, выздоровели 4 411 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 324 036 человек, а выздоровевших — до 17 729 851. За сутки болезнь унесла жизни 85 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 378 955 человек.

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов считает необходимым снять оставшиеся коронавирусные ограничения для бизнеса в регионах. Одновременно он поддержал решение столичных властей по введению так называемой ковидной амнистии, которая будет действовать с 1 июня. По ней бизнес и граждане смогут не оплачивать назначенные штрафы за нарушение ковидных ограничений, а уже уплаченные — компенсировать за счет специальной субсидии.

В Ростовской области частично сняли ограничения, вводившиеся из-за коронавируса. В частности, предприятиям общепита разрешили работать по ночам, отменили запреты для ночных клубов и кальянных, сообщается на сайте областного правительства. Также снимается запрет на проведение в ночной период зрелищных мероприятий. С 30 мая смогут возобновить работу ночные клубы, доковидные правила деятельности будут применяться к кальянным.

Фото: Максим Платонов

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко подписал указ о продлении режима повышенной готовности в регионе по 30 июня. Отмечается, что изменения внесены в документ от 16 марта 2020 года, который был издан в связи с распространением коронавируса в стране и регионе. Предыдущая поправка продлевала режим повышенной готовности по 31 мая.

В Нижегородской области продолжает снижаться коллективный иммунитет к коронавирусу. По данным на 27 мая показатель составляет 31,1%, сообщили в оперативном штабе России. Неделей ранее он находился на уровне 33,1%, в начале 2022 года — на уровне 65%. К концу мая прививки от COVID-19 сделали 1,98 млн жителей региона, из них 1,9 млн прошли полный курс вакцинации.

Ученые назвали продукты вызывающие нарушение обоняния

В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 528 722 476 человек, 6 287 246 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (83 980 356). На второй строчке — Индия (43 153 043), на третьей — Бразилия (30 945 384), на четвертой — Франция (29 655 398), на пятой — Великобритания (22 463 260).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 004 726). За ними следуют Бразилия (666 391), Индия (524 586), Россия (371 223, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (324 768).

В КНДР за прошедшие сутки, по данным Государственного штаба по предотвращению распространения эпидемии, лихорадка выявлена у 89,5 тысяч жителей, что на 980 больше, чем сутками ранее, сообщило в воскресенье Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Всего за время эпидемии лихорадки, которую зарубежные ученые называют коронавирусом, по состоянию на утро воскресенья в Северной Корее зафиксировано 3 448 880 случаев заболевания, вылечились 3 262 700 пациентов, скончались 69 человек.

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что человечество может ждать новая пандемия в ближайшие 20 лет с вероятностью 50%. По его словам, это может быть разновидность гриппа или другой тип коронавируса. Для борьбы с пандемиями предприниматель предлагает создание «глобальной группы реагирования и мобилизации при эпидемиях», которую сравнивает с пожарными. «То, что я предлагаю, потребовало бы увеличения бюджета Всемирной организации здравоохранения на 25%, и с этим у нас была бы команда из примерно 3 тысячи человек с разными профилями», — добавил он.

Фото: wikipedia.org

Ученые из Университета Рединга в Англии выяснили, что искажение обоняния может происходить в связи с ароматическими соединениями, которые содержатся в таких напитках, как кофе, и таких продуктах, как лук, чеснок, курица и зеленый перец. Для проведения исследования были выбраны 29 добровольцев, у части из них была паросмия (нарушение обоняния). Участникам эксперимента раздали разные составы кофейного напитка. Люди с паросмией смогли определить те запахи, которые больше других вызывают у них отвращение. Впоследствии такие же соединения обнаружили в луке, чесноке, курице и зеленом перце.

Несколько членов делегации канцлера Германии Олафа Шольца заразились коронавирусом после поездки в страны Африки в начале текущей недели. При этом глава правительства ФРГ пренебрег рекомендацией Института вирусологии имени Роберта Коха и, несмотря на контакты с инфицированными, принял участие в экономическом форуме в Давосе и конференции немецких католиков. Об это сообщает газета Tagesspiegel. По информации издания, среди тех, чьи тесты на коронавирус показали положительный результат, глава бюро Шольца Жанетт Швамбергер, советник по внешней политике Йенс Плётнер, официальный представитель кабмина Штеффен Хебештрайт.

Фото: kremlin.ru

В Китае в Шэньчжэньском похоронном бюро будут проверять умерших людей на коронавирус. По данным журнала Sixth Tone, это касается тех, кто погиб в районах с неблагополучной эпидемической ситуацией. Правило действует с начала этого года. Отмечается, что тесты на инфекцию требуются для организации церемонии прощания и похорон. В некоторых случаях достаточно результатов членов семьи, если у погибшего невозможно взять анализ. В городской администрации сообщили, что нет официальных документов, подтверждающих необходимость таких мер.

Максим Кокунин