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В Челнах посадили аллею в память о медиках, умерших от коронавируса

09:40, 28.05.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Челнах посадили аллею в память о медиках, умерших от коронавируса
Фото: t.me/bolnica5_chelny

В Городской больнице №5 в Набережных Челнах заложили аллею памяти — ее посвятили медикам, умершим от коронавируса.

аллея посвящена не только работникам стационара, но и поликлиник №5, №9 — они первыми приняли на себя удар пандемии. Место для аллеи выбирали долго. В итоге ее решили разбить на территории стационара — большинство тяжелых пациентов вылечили здесь.

Фото: t.me/bolnica5_chelny

За время работы в статусе инфекционного госпиталя в горбольнице спасли почти 13 тысяч человек.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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