В Челнах посадили аллею в память о медиках, умерших от коронавируса
В Городской больнице №5 в Набережных Челнах заложили аллею памяти — ее посвятили медикам, умершим от коронавируса.
аллея посвящена не только работникам стационара, но и поликлиник №5, №9 — они первыми приняли на себя удар пандемии. Место для аллеи выбирали долго. В итоге ее решили разбить на территории стационара — большинство тяжелых пациентов вылечили здесь.
За время работы в статусе инфекционного госпиталя в горбольнице спасли почти 13 тысяч человек.
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