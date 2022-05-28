В Челнах посадили аллею в память о медиках, умерших от коронавируса

В Городской больнице №5 в Набережных Челнах заложили аллею памяти — ее посвятили медикам, умершим от коронавируса.



аллея посвящена не только работникам стационара, но и поликлиник №5, №9 — они первыми приняли на себя удар пандемии. Место для аллеи выбирали долго. В итоге ее решили разбить на территории стационара — большинство тяжелых пациентов вылечили здесь.

Фото: t.me/bolnica5_chelny

За время работы в статусе инфекционного госпиталя в горбольнице спасли почти 13 тысяч человек.

Маргарита Головатенко