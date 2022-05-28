В «Нэфис Косметикс» заявили о локализации пожара

В пресс-службе предприятия по производству синтетических моющих средств «Нэфис Косметикс» «Реальному времени» сообщили о локализации пожара на складе макулатуры и гофропродукции.



Пожар не усиливается, он локализован, отметили в компании.

По словам корреспондента «Реального времени», находящегося на месте, на перекрестке улиц Габдуллы Тукая и Сары Садыковой чувствуется отчетливый запах гари.

Сегодня в 18.02 в МЧС поступило сообщение о возгорании одного из зданий на территории «Нэфис Косметикс». Как рассказали в пресс-службе организации, огонь вспыхнул на складе макулатуры. Опасности для экологии и других зданий нет. О пострадавших также не сообщается.

В пресс-службе Минэкологии Татарстана отметили, что в Казани не зафиксировали превышения концентраций вредных веществ в воздухе. Об этом свидетельствуют данным АСКЗА (автоматические станции контроля за атмосферным воздухом).



Дарья Акимова