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В «Нэфис Косметикс» заявили о локализации пожара

21:17, 28.05.2022
В «Нэфис Косметикс» заявили о локализации пожара
Фото: realnoevremya.ru

В пресс-службе предприятия по производству синтетических моющих средств «Нэфис Косметикс» «Реальному времени» сообщили о локализации пожара на складе макулатуры и гофропродукции.

Пожар не усиливается, он локализован, отметили в компании.

По словам корреспондента «Реального времени», находящегося на месте, на перекрестке улиц Габдуллы Тукая и Сары Садыковой чувствуется отчетливый запах гари.

Сегодня в 18.02 в МЧС поступило сообщение о возгорании одного из зданий на территории «Нэфис Косметикс». Как рассказали в пресс-службе организации, огонь вспыхнул на складе макулатуры. Опасности для экологии и других зданий нет. О пострадавших также не сообщается.

В пресс-службе Минэкологии Татарстана отметили, что в Казани не зафиксировали превышения концентраций вредных веществ в воздухе. Об этом свидетельствуют данным АСКЗА (автоматические станции контроля за атмосферным воздухом).

Дарья Акимова
ОбществоПроисшествия Татарстан

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