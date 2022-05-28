В Казани горит здание на территории «Нэфис Косметикс»

В Казани по адресу улица Габдуллы Тукая, 152 загорелось здание на территории предприятия по производству синтетических моющих средств «Нэфис Косметикс». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Отмечается, что идет дым из-под кровли отдельно стоящего здания. Подробная информация сейчас уточняется. Объект является режимным.

скриншот uastreaming.net/webcam-online

25 мая в Кировском районе Казани на улице Димитрова произошел пожар в неэксплуатируемом одноэтажном здании. Пострадавших не было.



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Дарья Акимова