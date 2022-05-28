В «Нэфис Косметикс» сообщили, что на территории предприятия загорелся склад макулатуры и гофропродукции

В пресс-службе предприятия по производству синтетических моющих средств «Нэфис Косметикс» «Реальному времени» сообщили, что на территории завода загорелся склад макулатуры и гофропродукции.

В настоящее время пожарные продолжают тушить огонь. Благодаря противопожарным стенам зданий, возгорание не распространяется за его пределы. Отмечается, что пострадавших нет. В компании добавили, что для окружающей среды происшествие не представляет опасности.

В ГУ МЧС России по Татарстану заявили, что ранее появившаяся информация об угрозе взрыва на пожаре не соответствует действительности. По данным ведомства, пострадавших также нет.

В 19.38 пресс-служба «Нэфис Косметикс» сообщила, что пожар практически потушен.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня вечером в Казани загорелось здание на территории предприятия по производству синтетических моющих средств «Нэфис Косметикс». Объект является режимным.

Дарья Акимова