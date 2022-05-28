Превышения концентраций вредных веществ после пожара на «Нэфис Косметикс» не зафиксировано

В Казани не зафиксировали превышения концентраций вредных веществ в воздухе. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Минэкологии Татарстана.

— По данным АСКЗА (автоматические станции контроля за атмосферным воздухом) превышения не зафиксировано, — сообщили в ведомстве.

Сегодня в 18.02 МЧС получило сообщение о возгорании одного из зданий на территории «Нэфис Косметикс». Как сообщили в пресс-службе организации, возгорание произошло на складе макулатуры — опасности для экологии и других зданий нет.



По сообщению пресс-службы «Нэфис Косметикс», на 18.38 пожар практически потушен.

Артем Гафаров