С 28 мая в Татарстане начался учет вальдшнепа на тяге

В Татарстане сегодня начался учет вальдшнепа на тяге. Об этом сообщила пресс-служба Госкомитета республики по биоресурсам.

Он продлится до 26 июня. Отмечается, что охотпользователям, принимающим участие в учете, нужно иметь с собой часы, карандаш или ручку, записную книжку с информацией о составе и возрасте леса, а также с описанием выбранного места учета. Наблюдения необходимо начать приблизительно за полчаса до захода солнца.

По результатам учета, проведенного в 2021 году, численность вальдшнепа составляет в Татарстане 3 380 птиц. Чаще всего они встречаются в Заинском, Зеленодольском, Мензелинском и Альметьевском районах республики.

Фото: ohotniki.ru

Сезон охоты на вальдшнепа и другую боровую дичь начался в Татарстане 23 апреля и завершился 2 мая. 7 мая в республике закончился сезон охоты на селезней уток с использованием подсадных (манных) уток.

Дарья Акимова