В Татарстане завершился сезон охоты на селезней уток

В Татарстане завершился сезон охоты на селезней уток с использованием подсадных (манных) уток. Об этом сообщает Госкомитет республики по биологическим ресурсам.

Данные о добыче охотничьих ресурсов необходимо предоставить по месту получения разрешения в течение 20 дней после окончания сезона охоты. Если сведения не сдать вовремя, то это грозит лишением права на получение разрешения на добычу любого вида охотничьих ресурсов сроком на один год.

Фото: ojm.tatarstan.ru

Отмечается, что ответственность за несвоевременную сдачу таких сведений предусмотрена в том числе Кодексом об административных правонарушениях.

Сезон охоты на уток открылся в Татарстане в начале апреля. А в конце месяца в республике завершился сезон охоты на водоплавающую дичь.



Диана Жиленкова