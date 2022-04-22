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Завтра в Татарстане откроется сезон охоты на боровую дичь

15:39, 22.04.2022
Завтра в Татарстане откроется сезон охоты на боровую дичь
Фото: ojm.tatarstan.ru

В субботу, 23 апреля, в Татарстане открывается сезон охоты на боровую дичь. Он завершится 2 мая, сообщает Госкомитет РТ по биоресурсам.

Весенняя охота проводится только на самцов глухарей на току с подхода, токующих самцов тетеревов из укрытия, вальдшнепов на вечерней тяге с применением гладкоствольного огнестрельного оружия с дробью менее 5 мм.

Фото: pixabay.com

В указанный период можно задействовать подружейных собак только для отыскивания раненной пернатой дичи и подачи добытой.

Недавно в Татарстане открылся сезон охоты на водоплавающую дичь. Он продлится до 25 апреля включительно. В этот период запрещается ходовая охота. Также в этом месяце начался сезон охоты на селезней с использованием подсадных уток.

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

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