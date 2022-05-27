В Роспотребнадзоре по Татарстану заявили, что ожидают новый подъем заболеваемости COVID-19 в сентябре

Фото: Максим Платонов (архив)

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина заявила, что новый подъем заболеваемости коронавирусом в республике ожидается в сентябре.

По ее словам, осенью традиционно начинается подъем ОРВИ, в том числе и COVID-19, поэтому необходимо готовиться к нему в любом случае. Авдонина отметила, что коронавирус уже никуда не уйдет, останется так же, как грипп и другие заболевания.

Она добавила, что COVID-19 — это вирусная инфекция, имеющая свои подъемы и спады. Интенсивность и продолжительность сезонного подъема будут зависеть от состояния коллективного иммунитета и соблюдения мер профилактики.

Фото: realnoevremya.ru

Авдонина рассказала, что уровень заболеваемости коронавирусом в Татарстане за прошлую неделю снизился на 8%. По ее словам, снижение темпов началось с 21 февраля и наблюдается по сегодняшний день. За сутки коронавирусом заразились 139 человек, а за все время пандемии число заболевших увеличилось до 149 579 человек, отметила эксперт.



Дарья Акимова