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В Казани пройдут общественные обсуждения по поводу будущего парка в ЖК «Светлая долина»

03:32, 12.08.2021
В Казани пройдут общественные обсуждения по поводу будущего парка в ЖК «Светлая долина»
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани пройдут общественные обсуждения по поводу обустройства парка около ЖК «Светлая долина». Об этом сообщается в telegram-канале мэрии столицы РТ.

Общественные обсуждения пройдут 17 августа в 19:00. На встрече архитекторы расскажут о планах по созданию общественного пространства. Планируется, что будущий парк расположится вдоль реки Ноксы и будет связывать сразу несколько жилых комплексов.

Ранее «Реальное время» выяснило, что на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в Татарстане до конца года направят 449,7 миллиона рублей из бюджета. Часть средств потратят на благоустройство Чайковых озер, которые находятся за городской клинической больницей №7 по улице Чуйкова и на строительство первой очереди парка в микрорайоне «Салават купере».

ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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