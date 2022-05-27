В Центре имени Гамалеи заявили, что при сильном распространении оспы обезьян вирус может стать заразнее
В случае массового распространения оспы обезьян заболевание может стать еще более заразным. Такое мнение выразил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
— Если она [оспа обезьян] начнет массово передаваться от человека к человеку, то возможно, в принципе, возникновение вариантов с повышенной вирулентностью, — приводит его слова ТАСС.
Как отметил специалист, такой вариант событий может стать очень опасным в эпидемиологическом и клиническом плане.
Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что риски завоза оспы обезьян в страну есть, однако они невелики. По ее словам, основная задача — это недопущение возможности распространения заболевания внутри России.
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