В Центре имени Гамалеи заявили, что при сильном распространении оспы обезьян вирус может стать заразнее

В случае массового распространения оспы обезьян заболевание может стать еще более заразным. Такое мнение выразил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

— Если она [оспа обезьян] начнет массово передаваться от человека к человеку, то возможно, в принципе, возникновение вариантов с повышенной вирулентностью, — приводит его слова ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Как отметил специалист, такой вариант событий может стать очень опасным в эпидемиологическом и клиническом плане.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что риски завоза оспы обезьян в страну есть, однако они невелики. По ее словам, основная задача — это недопущение возможности распространения заболевания внутри России.

Диана Жиленкова