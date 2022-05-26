Ушел из жизни американский актер Рэй Лиотта

На 68-м году ушел из жизни американский актер кино, телевидения и озвучивания Рэй Лиотта. Об этом сообщает портал Deadline.

Лиотта скончался во сне в Доминикане. Здесь проходили съемки фильма «Опасные воды». Точная причина смерти актера не указывается.

Фото: commons.wikimedia.org

Рэй Лиотта является лауреатом премий «Эмми» и G-Phoria. Наибольшую популярность он получил благодаря ролям в фильмах «Славные парни», «Кокаин», «Ганнибал», «Идентификация», «Револьвер», «Козырные тузы» и «Реальные кабаны».

В конце апреля в возрасте 50 лет скончался российский актер театра и кино Сергей Карякин. Незадолго до этого он сообщал, что болен раком языка.

Диана Жиленкова