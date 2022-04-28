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Скончался российский актер театра и кино Сергей Карякин

23:41, 28.04.2022
Скончался российский актер театра и кино Сергей Карякин
Фото: соцсети

На 51-м году ушел из жизни российский актер театра и кино Сергей Карякин. Об этом сообщила актриса Елена Ксенофонтова.

— Не стало Сережи Карякина. Прекрасный артист, товарищ, партнер, человек. Болезнь… Царствие Небесное тебе, Сережечка, — написала она в социальных сетях.

В этом месяце ранее актер сообщал, что болен раком языка.

Сергей Карякин родился 18 марта 1972 года. Окончил Школу-студию МХАТ, работал в Московском новом драматическом театре и других театрах. Карякин получил известность благодаря роли в многосерийном фильме «В круге первом» и сериалу «Высший пилотаж».

Диана Жиленкова
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