Володин: покинувшие российский рынок компании могут испытывать сложности с возвращением

Иностранные компании, которые покинули российский рынок под давлением США, могут испытывать сложности с возвращением. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

— Если они начинают плясать под дудку Вашингтона и принимают решение уйти из России, это их выбор, — приводит его слова ТАСС.

Как отметил Володин, на место этих компаний могут быстро прийти российские и азиатские представители. Поэтому зарубежным фирмам стоит определиться с тем, планируют ли они возобновлять деятельность в России.

Фото: realnoevremya.ru

— Готовы работать дальше — мы никого не выгоняем: наша страна открыта, приветствует инвестиции в свою экономику, — добавил спикер Госдумы.

После начала специальной военной операции на Украине об уходе с российского рынка объявил ряд иностранных компаний из различных областей. Например, несколько дней назад немецкий разработчик программ TeamViewer сообщил о прекращении деятельности на российской территории.

Диана Жиленкова