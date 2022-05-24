Госдума приняла в первом чтении законопроект о внешнем управлении для ушедших из России иностранных компаний

Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении внешнего управления для ушедших из России иностранных компаний. Основаниями для этого могут стать перебои снабжения потребителей, нарушение критически значимых цепочек, сокращение рабочих мест и другие причины.

Законопроект распространяется на те компании, которые решили покинуть российский рынок без очевидных экономических причин, «основываясь на антироссийских настроениях в Европе и США». Меры затрагивают и те организации, чья деятельность существенно влияла на стабильность экономики страны.

Фото: duma.gov.ru (архив)

Как говорится на сайте нижней палаты российского парламента, внешнюю администрацию можно назначать на срок до 18 месяцев.

— Ее полномочия могут быть досрочно прекращены при обращении акционеров, владеющих более 50% акций, при устранении обстоятельств, послуживших основанием для назначения внешней администрации, а также при переходе к ликвидации общества или возбуждении дела о банкротстве, — говорится в сообщении.

Законопроект о введении внешнего управления в иностранных компаниях был внесен в Госдуму «Единой Россией» в апреле этого года. Тогда в партии отметили, что зарубежные собственники смогут возобновить свою работу в стране или продать пакет акций.

Диана Жиленкова