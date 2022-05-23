Среднемесячная температура в мае в Казани лишь на один градус выше положенной для отключения отопления

Среднемесячная температура в мае едва достигает +10 градусов

Нынешняя весна выдалась аномальной, отметил в разговоре с «Реальным временем» заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев. А последний холодный май наблюдался еще 22 года назад — в 1999 году.

В мае среднемесячная температура должна составлять +13,9 градуса, а она достигает +9,6 градуса. Отметим, что отопление в Казани выключили при достижении устойчивого установления температурного режима — выше +8 градусов. Отключают отопление, если среднесуточная температура в течение 5 дней держится выше 8°С и по прогнозу погоды ожидается ее дальнейшее повышение.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Как объяснил Переведенцев, Татарстан находится под влиянием арктических воздушных масс, к нам поступает холод с севера. Кроме того, наблюдается активная циклоническая деятельность: именно с ней связаны дожди и отсутствие солнца.

Из-за холодов на 10 дней запаздывают посевные, полевые и огородные работы. При этом, как заверили «Реальное время» в пресс-службе Минсельхозпрода РТ, «критичного ничего нет». Татарстанские садоводы отмечали, что сейчас важно сохранить теплолюбивые саженцы помидоров и огурцов. При этом чеснок и капуста должны созреть к положенному сроку.



«Есть надежда, что в конце мая потеплеет»



Холодная погода на 6—8 градусов ниже климатической нормы с дождями и заморозками продержится всю неделю, следует из прогноза Гидрометцентра Татарстана. Однако в выходные дни, со сменой воздушных потоков, температура несколько повысится.

Фото: realnoevremya.ru (архив)





В пятницу, 27 мая, и в субботу, 28 мая, при прохождении атмосферных фронтов юго-западного циклона пройдут дожди и грозы с сильным ветром. Ночью потеплеет до +4.. +9°, днем 27 мая — до +11.. +16°, 28 мая — до +14.. +19°.

Завкафедрой метеорологии КФУ также выразил надежду на то, что к концу мая придет долгожданное потепление. Он обратил внимание, что среднесуточная температура в конце мая должна переходить к +15 градусам, однако сейчас Татарстан отстает на 7 градусов от климатической нормы.

С начала года в Татарстане выпала двойная норма осадков



За пять месяцев этого года в Татарстане выпало 300 мм осадков вместо положенных 150 мм. Только май в этом году «порадовал» большим количеством осадков: 56 мм вместо 40 мм, обратил внимание Переведенцев.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По прогнозу Гидрометцентра России, большие ливневые осадки в 60—70 мм прогнозируются и в июне. Средняя температура будет в норме — выше +17 градусов. При этом июль, вероятно, не порадует жаркой погодой, а будет прохладнее климатической нормы. Август также будет «нормальным», в среднем около 17 градусов выше нуля и с осадками около 60 мм. При этом в Гидрометцентре РФ ожидают жаркий сентябрь.



Татьяна Леухина