Казань вошла в топ-3 индекса «IQ городов»

Фото: Максим Платонов

Казань оказалась в числе лидеров рейтинга «IQ городов» России по итогам 2019 года. Столица Татарстана вошла в топ-3 городов-миллионников уступив только Москве и Екатеринбургу.

Индекс составляли Минстрой России и МГУ на основании 47 показателей, позволяющих определить уровень цифровизации городского хозяйства.

Казань набрала 53,91 балла, рассказал замминистра строительства РФ Максим Егоров.

Фото: Максим Платонов (архив)

«Победителем стала Москва (89,65 балла), как и ожидалось. На втором месте у нас Екатеринбург (55,05), который поднялся на 13 позиций. Третье место у нас осталось за Казанью (53,91)», — приводит его слова «РИА Новости».

Показатель рассчитывается для 203 участников ведомственного проекта «Умный город». Они делятся на три группы: миллионники, крупные города и большие города. Также индекс определяется для небольших населенных пунктов, которые добровольно решили участвовать в проекте.