Село в Белгородской области обстреляли со стороны Украины — есть пострадавший

В Белгородской области село Журавлевка обстреляли со стороны Украины. Один человек пострадал, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, молодой человек получил глубокое осколочное ранение. Помимо этого, в результате атаки повреждено 10 домовладений. В общей сложности за время обстрелов Журавлевки и Нехотеевки повреждены 82 строения и 41 транспортное средство.

— Восстановительные работы проводить пока невозможно по главной причине — это небезопасно для строителей, так как обстрелы территории продолжаются, — цитирует Гладкова ТАСС.



Две недели назад со стороны Украины также было обстреляно село Солохи Белгородского района. В результате атаки погиб один человек, еще несколько получили ранение. Кроме того, частично разрушился один жилой дом.

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Диана Жиленкова