Путин: российская экономика имеет динамику лучше, чем прогнозировалась некоторыми экспертами

Российская экономика имеет динамику значительно лучше, чем прогнозировалась некоторыми экспертами. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин.

— А это значит, будут открываться новые производства и рабочие места, — приводит его слова «РИА Новости».

Фото: kremlin.ru

Как отметил российский лидер, принимаемые правительством решения поддерживают внутренний спрос. Преимущественно получает поддержку и отечественная продукция, добавил Путин.

На прошлой неделе глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что ситуация на рынке труда страны остается устойчивой благодаря мерам властей. По словам министра, негативного сценария для развития экономики удалось избежать благодаря оперативным решениям.

В марте сообщалось, что на первоочередные меры по поддержке российской экономики решили направить более 1 трлн рублей. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».

Диана Жиленкова