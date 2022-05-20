Силуанов заявил об устойчивой ситуации на рынке труда в России

Фото: Максим Платонов

Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что ситуация на рынке труда страны остается устойчивой благодаря мерам правительства. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, по его словам, негативного сценария для развития экономики удалось избежать благодаря оперативным решениям. Министр отметил, что российские производители быстро перестраивают производственно-логистические цепочки.

Силуанов добавил, что правительство также решает вопросы структурной перестройки российской экономики на перспективу. В частности, речь идет о либерализации условий ведения бизнеса в стране.

На прошлой неделе вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что в стране на начало мая, по сравнению с 1 марта текущего года, зафиксирован рост числа безработных. На 5 мая количество граждан, не имеющих работу, составило около 4 тысяч человек.



Дарья Акимова