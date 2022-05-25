В Минтруда России заявили, что поддержка семей с детьми охватит порядка 10 млн человек

В России помощь семьям с детьми в возрасте до 17 лет охватит порядка 10 млн человек. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты страны Антон Котяков.

По его словам, на данный момент уже на 2,3 млн несовершеннолетних назначили выплаты на детей от 8 до 17 лет. Общая сумма финансирования составляет около 50 млрд рублей.

Фото: kremlin.ru

— На данный момент по заявлениям, которые были поданы через портал государственных услуг или непосредственно через отделения Пенсионного фонда, мы уже назначили выплаты на 2,3 млн детей, — приводит слова министра ТАСС.

В марте президент России Владимир Путин заявил, что все семьи с невысокими доходами будут получать выплаты на детей 8—16 лет. Недавно стало известно, что татарстанские семьи с детьми уже получили 271,8 млн рублей новых выплат. Всего на эти цели направят 1,3 млрд.

Диана Жиленкова