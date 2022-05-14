Татарстанские семьи с детьми получили 271,8 млн рублей новых выплат с 11 мая

В Татарстане по состоянию с 11 мая начались выплаты нового ежемесячного пособия семьям с невысоким доходом на детей от 8 до 17 лет — по состоянию на 13 мая нуждающимся перечислили уже 271,8 млн рублей, сообщил президент республики Рустам Минниханов на совещании в Доме Правительства РТ.



40% средств, перечисленных татарстанским семьям, выделено из бюджета Татарстана, еще 60% — из федерального бюджета. Минниханов поручил активно вести среди населения разъяснительную работу по этому вопросу и оперативно перечислять средства и рассматривать все поступающие заявления.

Как ранее сообщал управляющий отделением ПФР по РТ Эдуард Вафин, новую выплату смогут получить 79 380 татарстанских семей. Заявление можно подать через портал госуслуг, МФЦ или клиентские центры Пенсионного фонда России.

Новые ежемесячные выплаты получили уже больше 12 тысяч семей, в которых растут дети от восьми до 17 лет. Размер перечисляемой суммы в месяц на каждого ребенка составляет от 5 216 до 10 433 рублей. Она рассчитывается для каждой семьи индивидуально и может составлять 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума на детей по республике.

Маргарита Головатенко