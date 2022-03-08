Путин объявил о новых выплатах на детей 8—16 лет семьям с невысокими доходами

Все семьи с невысокими доходами будут получать выплаты на детей 8—16 лет. Об этом объявил президент России Владимир Путин в поздравлении с Международным женским днем.

Эта мера начнет действовать уже с 1 апреля, а первые выплаты семьи получат в мае, передает ТАСС.

На прошлой неделе Путин подписал указ о дополнительной выплате семьям российских военных, погибших в ходе операции в Донбассе или в Сирии. Сумма единовременной выплаты составит 5 млн рублей. Также в случае ранения военнослужащих на Украине и в Сирии они получат по 3 млн рублей.



Татьяна Леухина