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Путин объявил о новых выплатах на детей 8—16 лет семьям с невысокими доходами

00:15, 08.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Путин объявил о новых выплатах на детей 8—16 лет семьям с невысокими доходами
Фото: kremlin.ru

Все семьи с невысокими доходами будут получать выплаты на детей 8—16 лет. Об этом объявил президент России Владимир Путин в поздравлении с Международным женским днем.

Эта мера начнет действовать уже с 1 апреля, а первые выплаты семьи получат в мае, передает ТАСС.

На прошлой неделе Путин подписал указ о дополнительной выплате семьям российских военных, погибших в ходе операции в Донбассе или в Сирии. Сумма единовременной выплаты составит 5 млн рублей. Также в случае ранения военнослужащих на Украине и в Сирии они получат по 3 млн рублей.

Татьяна Леухина
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