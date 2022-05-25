Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Рашкина

Депутаты Госдумы поддержали постановление о досрочном прекращении полномочий Валерия Рашкина. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

— Соответствующее решение было принято в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда в отношении парламентария, — говорится в сообщении.

Фото: duma.gov.ru

В декабре прошлого года председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил против Рашкина уголовное дело о незаконной охоте. По версии следствия, в ночь с 28 на 29 октября на территории охотничьего хозяйства «Лебедка» в Саратовской области депутат, вооружившись карабином, вместе с иными лицами убил лося на охоте. После этого он спрятал оружие и разделал животное.



В апреле 2022-го Калининский районный суд Саратовской области приговорил Рашкина к 3 годам лишения свободы условно по данному делу. Также его привлекли к административной ответственности за то, что он находился за рулем автомобиля в нетрезвом виде. Депутата лишили водительских прав на полтора года и оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Диана Жиленкова