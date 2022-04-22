Суд дал депутату Госдумы Рашкину три года условно по делу о незаконной охоте

Калининский районный суд Саратовской области приговорил депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина к трем годам лишения свободы условно по уголовному делу о незаконной охоте. Об этом сообщает ТАСС.

— Три года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года и лишением права заниматься деятельностью, связанной с охотой, на два года, — уточнили в суде.

Кроме того, Рашкина привлекли к административной ответственности за то, что он находился за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Его лишили водительских прав на полтора года и оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Фото: duma.gov.ru

В начале декабря прошлого года в отношении политика возбудили уголовное дело о незаконной охоте. По версии следствия, в ночь с 28 на 29 октября на территории охотничьего хозяйства «Лебедка» в Саратовской области Рашкин, вооружившись карабином, вместе с иными лицами убил лося на охоте. После этого депутат спрятал оружие и разделал животное с помощью ножей и топора. Части туши они положили в багажное отделение автомобиля и уехали. Машину задержал сотрудник комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, он и выявил факт незаконной добычи животного.

10 марта Госдума России приняла постановление о согласии на передачу уголовного дела о незаконной охоте депутата от КПРФ Валерия Рашкина в суд. По словам депутата, он надеялся, что дело ограничится штрафом.

13 декабря Басманный суд Москвы запретил Рашкину охотиться, общаться со свидетелями и ночью выходить из дома. Запрет действовал до 13 февраля этого года.

Максим Кокунин