Совфед поддержал кандидатуру Куренкова на должность главы МЧС

Совет Федерации поддержал кандидатуру Александра Куренкова на должность министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий, сообщает «РИА Новости».



Кандидатуру Куренкова ранее вносил президент России Владимир Путин. Решение Совфеда оформлено постановлением, его направят президенту незамедлительно.

Куренков ранее являлся замдиректора Росгвардии.

Фото: realnoevremya.ru

Представление рассмотрят в среду, 25 мая. Сейчас пост врио главы ведомства занимает генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян. Его назначили в сентябре прошлого года. До этого он был первым заместителем министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Чуприян стал врио после гибели главы МЧС России Евгения Зиничева. Он спасал жизнь человека на межведомственных учениях. По словам главреда RT Маргариты Симоньян, министр стоял на выступе вместе с оператором, который сорвался первым. Зиничев бросился в воду его спасать, но разбился о выступ. Обоих экстренно госпитализировали на вертолете, но они скончались, так и не долетев до больницы.

СМИ писали, что МЧС России после гибели Зиничева может возглавить один из его заместителей. Кандидатом также называли губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

Маргарита Головатенко