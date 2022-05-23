«РИА Новости»: главой МЧС России может стать начальник курганского главка Андрей Куренков

В Совет Федерации поступило представление президента РФ Владимира Путина об утверждении главой МЧС начальника курганского главка Андрея Куренкова. Об этом пишут «РИА Новости» и ТАСС, ссылаясь на источники.

Представление рассмотрят в среду, 25 мая. Сейчас пост врио главы ведомства занимает генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян. Его назначили в сентябре прошлого года. До этого он был первым заместителем министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Чуприян стал врио после гибели главы МЧС России Евгения Зиничева. Он спасал жизнь человека на межведомственных учениях. По словам главреда RT Маргариты Симоньян, министр стоял на выступе вместе с оператором, который сорвался первым. Зиничев бросился в воду его спасать, но разбился о выступ. Обоих экстренно госпитализировали на вертолете, но они скончались, так и не долетев до больницы.

СМИ писали, что МЧС России после гибели Зиничева может возглавить один из его заместителей. Кандидатом также называли губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

Татьяна Леухина