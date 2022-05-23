«РИА Новости»: главой МЧС России может стать начальник курганского главка Андрей Куренков
В Совет Федерации поступило представление президента РФ Владимира Путина об утверждении главой МЧС начальника курганского главка Андрея Куренкова. Об этом пишут «РИА Новости» и ТАСС, ссылаясь на источники.
Представление рассмотрят в среду, 25 мая. Сейчас пост врио главы ведомства занимает генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян. Его назначили в сентябре прошлого года. До этого он был первым заместителем министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Чуприян стал врио после гибели главы МЧС России Евгения Зиничева. Он спасал жизнь человека на межведомственных учениях. По словам главреда RT Маргариты Симоньян, министр стоял на выступе вместе с оператором, который сорвался первым. Зиничев бросился в воду его спасать, но разбился о выступ. Обоих экстренно госпитализировали на вертолете, но они скончались, так и не долетев до больницы.
СМИ писали, что МЧС России после гибели Зиничева может возглавить один из его заместителей. Кандидатом также называли губернатора Тульской области Алексея Дюмина.
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