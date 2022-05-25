Главное о коронавирусе на 25 мая: ковидная амнистия в Москве, единый тест для определения COVID-19 и гриппа

С 1 июня между Казанью и Ашхабадом возобновляются регулярные авиарейсы

За последние сутки в Татарстане выявлено 147 случаев заражения коронавирусом. Всего на 25 мая общее количество инфицированных в республике достигло 149 298. Выздоровели за весь период 144 374 человека, в том числе 146 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 995 человек, за минувшие сутки — двое. Госпитализировали за сутки 65 человек.

С 1 июня авиакомпания «Туркменистан» возобновляет регулярные рейсы в Казань. Из Ашхабада в столицу Татарстана пассажирские самолеты будут отправляться каждую среду в 14.55 по местному времени (12.55 мск). Цена билета составит 8 020 мандатов, или $2,3 тысячи. Оплата принимается в национальной валюте. Отмечается, что иностранцам при вылете в Казань нужно пройти ПЦР-тест на COVID-19 не более чем за 48 часов до отправления рейса. Туркменистан приостановил регулярное международное авиасообщение в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса. Однако, согласно официальной информации, в стране случаи заболевания им не зарегистрированы.

С 6 июня возобновляется движение пассажирских поездов международного сообщения из Бишкека в Казань. Поезда по данному направлению будут ездить один раз в неделю, по понедельникам. Кроме того, с 8 июня возобновляется железнодорожное сообщение по направлению Бишкек — Самара, с 9 июня — по направлению Бишкек — Новосибирск. Движение пассажирских поездов между Россией и Киргизией прекратилось в марте 2020 года из-за распространения коронавируса.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Председатель Ассоциации АТП Татарстана Сергей Темляков сообщил, что перевозчики Казани не получили компенсацию из-за введения QR-кодов в общественном транспорте за январь и февраль этого года. По его словам, в эти месяцы в транспорте продолжали действовать QR-коды, введенные из-за пандемии коронавируса, и перевозчики исполняли постановление правительства Татарстана №1100. Темляков добавил, что перевозчики направили запрос в Минтранс республики и получили ответ, что средств по компенсации убытков по информации Минфина РТ нет. Затем они направили коллективное обращение президенту республики Рустаму Минниханову с просьбой о помощи.

Кроме того, по информации Ассоциации АТП, автотранспортные предприятия, занимающиеся перевозками пассажиров из Казани в районы республики, помощь за ноябрь и декабрь из-за введения QR-кодов не получили. В Минтрансе РТ сообщили, что средства на компенсацию для них в республиканском бюджете не предусмотрены. 23 мая три перевозчика направили коллективное обращение к Минниханову и попросили исправить пробел в законодательстве.

Роспотребнадзор допустил возможность новой волны COVID-19

За последние сутки в России выявили 4 580 новых случаев коронавируса, выздоровели 6 705 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 305 973 человек, а выздоровевших — до 17 707 077. За сутки болезнь унесла жизни 93 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 378 609 человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что органы исполнительной власти города прекратят работу по взысканию назначенных, но не оплаченных штрафов за нарушение антиковидных ограничений. По его словам, амнистии подлежат штрафы, наложенные за нарушение любых ограничений, кроме несоблюдения режима изоляции в период заболевания COVID-19. Всего власти города прекратят взыскание или возвратят по амнистии около 13,6 млрд рублей.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о возможности возникновения новой волны заболеваемости COVID-19 в России этой осенью. При этом она указала на высокую готовность для борьбы с ней и призвала не забывать о вакцинации от COVID-19. Попова добавила, что на сегодняшний день в мире пока не появился новый вариант коронавируса, который по своим характеристикам мог бы превзойти уже известные штаммы, при этом фиксируются изменения качеств ставшего наиболее распространенным варианта «омикрон».

Кроме того, в ведомстве сообщили, что более 97% подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в России пришлись на «омикрон». Так, по актуальным данным, к геноварианту «омикрон» относятся BA.2 — 86,7% и BA.1 — 10,5%, к варианту «дельта» — 0,4%, к другим или не определены — 2,4%.

Фото: Максим Платонов

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский сообщил, что в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис «Москва» разработали единый тест для определения COVID-19 и гриппа. По его словам, в серийное производство тест-систему запустят в июне 2022 года, первая партия составит 100 тысяч штук. Она будет доступна в лабораториях и аптеках Москвы, а затем в регионах России.

Директор НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева заявила, что избыточная функция щитовидной железы (тиреотоксикоз) наблюдается более чем у 15% пациентов, перенесших коронавирус. По ее словам, вероятность развития этого состояния напрямую связана с тяжестью течения воспалительных процессов при COVID-19. В то же время влияние инфекции на саму щитовидную железу пока изучено недостаточно, отметила эксперт.

Член-корреспондент РАН, завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране нормализовалась, но коронавирус по-прежнему циркулирует среди населения. По его словам, заболевание может мутировать до неизвестных ранее субвариантов. Кроме того, ученые до сих пор не знают, как долго сохраняется иммунитет после того, как человек переболел «омикроном», добавил специалист.

Фото: Максим Платонов

Последние звонки для школьников во всех регионах России проходят в очном формате с присутствием родителей и соблюдением эпидемиологических требований. Единой даты проведения мероприятий в регионах не установлено, сообщили в региональных и городских администрациях. Напомним, ранее министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что министерство рекомендовало всем регионам проводить последние звонки в этом году в очном формате. В 2020 году из-за пандемии коронавируса мероприятия в школах проводили в онлайн-режиме, в прошлом году регионы сами определяли формат проведения исходя из эпидемиологической обстановки.

Правительство Воронежской области приняло решение с 1 июня отменить в регионе масочный режим. Губернатор региона Александр Гусев рассказал, что обязательным ношение масок пока останется лишь в пассажирском транспорте и медицинских организациях. Вся статистика говорит о том, что пора отменить эту антиковидную меру, добавил глава региона.

Фото: pixnio.com

В Екатеринбурге завели уголовное дело в отношении медсестры городской клинической больницы №40, подозреваемой в оформлении поддельных сертификатов о вакцинации против коронавируса. Об этом сообщило центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. Установлено, что с октября по декабрь 2021 года подозреваемая получила взятку в размере 30 тысяч рублей за оформление подложных сертификатов о вакцинации для шести работников Кушвинской дистанции пути (филиала ОАО «РЖД») для предоставления работодателю.

Специалисты Ostrovok.ru назвали страны, с которыми у России сняты ограничения на сухопутных границах. Так, в Белоруссию и Абхазию можно въехать по российскому или загранпаспорту, виза не нужна, но при визите необходима маска. Также по земле можно въехать в Грузию, на границе придется предъявить не только загранпаспорт, но и сертификат вакцинации или ПЦР-тест не старше 72 часов, а также заполненную спецформу. Через наземные пункты пропуска можно по российскому или заграничному паспорту попасть в Казахстан. В Киргизию и Южную Осетию разрешается въезжать по российскому паспорту, в Монголию — только по заграну. Кроме того, Россия также открыла сухопутную границу и с Китаем, но власти страны не готовы принимать туристов.

ВОЗ: из-за пандемии COVID-19 продолжительность жизни в мире сократилась на два года

В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 526 708 709 человек, 6 280 440 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (83 505 417). На второй строчке — Индия (43 142 192), на третьей — Бразилия (30 836 815), на четвертой — Франция (29 583 616), на пятой — Великобритания (22 455 392).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 002 742). За ними следуют Бразилия (666 129), Индия (524 507), Россия (370 882, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (324 768).

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович заявила, что продолжительность жизни человека в мире за время пандемии сократилась на два года. По данным организации, средняя продолжительность жизни в мире, в 2000 году составлявшая чуть менее 67 лет, выросла на шесть лет и в 2019 году составила более 73 лет. Отмечается, что с начала пандемии в мире зафиксировали около 527,6 млн заражений коронавирусом и почти 6,3 млн смертей.

Бургомистр Вены Михаэль Людвиг сообщил, что обязательное ношение маски типа FFP2 сохранится в городе после 1 июня, несмотря на решение федерального правительства Австрии. Напомним, в прошлую среду глава Минздрава страны Йоханнес Раух заявил, что обязательное ношение масок в общественном транспорте и супермаркетах Австрии отменяется с 1 июня на три месяца, но сохраняется в медицинских учреждениях. При этом правительство оставило право за регионами самостоятельно регулировать установку коронавирусных ограничений.

Фото: pixabay.com

Биологи из США проследили за действием вакцин от COVID-19 на организм мышей во время первого триместра беременности и не обнаружили свидетельств того, что эти прививки угрожали жизни потомства. Научный сотрудник Йельского университета Элис Лу-Кэллигэн рассказала, что на восьмой день беременности ученые ввели в организм грызунов большие дозы РНК-вакцин Pfizer и Moderna, превышающие норму в 50 раз, и проследили за изменениями в состоянии их здоровья в последующие недели. Эти наблюдения показали, что инъекции прививок не привели к уменьшению массы эмбриона и появлению других видимых нарушений в его развитии, которые бы свидетельствовали о неблаготворном действии РНК-вакцин на плод млекопитающих.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что страна готова поставить КНДР необходимые в борьбе с коронавирусом медикаменты через третью страну или международные организации, если Пхеньян примет положительное решение по предложению о сотрудничестве. Напомним, 12 мая Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что на территории КНДР были впервые выявлены инфицированные коронавирусом.

Фото: en.wikipedia.org

КНДР за сутки зарегистрировала более 115 тысяч новых пациентов с высокой температурой, погибших нет, всего лихорадкой заболели более 3,06 миллиона человек, сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство. Отмечается, что число больных, у которых была зафиксирована повышенная температура, с конца апреля по 24 мая составляет 3 064 880 человек, среди них более 2,7 миллиона человек (89,4%) уже выздоровели, а примерно 323 тысячи все еще проходят лечение.

Профессор Колин Берри из Университета Глазго (Шотландия) рассказал, что COVID-19 может нанести постоянный ущерб сердцу, легким и почкам. По его словам, повреждение органов, включая легкие и почки, часто встречается у людей, которые были госпитализированы с коронавирусом, причем у каждого восьмого обнаружено воспаление сердца. Отмечается, что такое явление называется «затяжной COVID». Предыдущие исследования показали, что менее трети пациентов, у которых сохраняются симптомы болезни после госпитализации, через год чувствуют себя полностью выздоровевшими, в то время как некоторые эксперты предупреждают, что «затянувшийся COVID» может привести к инвалидизации целого поколения.

Максим Кокунин