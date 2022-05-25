С 6 июня возобновляется курсирование поездов из Бишкека в Казань

С 6 июня возобновляется движение пассажирских поездов международного сообщения из Бишкека в Казань. Об этом сообщает «Интерфакс-Поволжье» со ссылкой на компанию «Киргизские железные дороги».

Поезда по направлению Бишкек — Казань будут ездить один раз в неделю, по понедельникам. О дате начала продажи билетов сообщат дополнительно.

Кроме того, с 8 июня возобновляется железнодорожное сообщение по направлению Бишкек — Самара, с 9 июня — по направлению Бишкек — Новосибирск. Движение пассажирских поездов между Россией и Киргизией прекратилось в марте 2020 года из-за распространения коронавируса.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

С июня возобновится движение поездов из Алматы в Казань, а также из Караганды в Омск и Самару. Поезд сообщением Алматы-2 — Казань будет выезжать по понедельникам из Алматы, по четвергам — из Казани.



Дарья Акимова